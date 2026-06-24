فیلم‌های «کربلا جغرافیای یک تاریخ»، «سبز به رنگ زمرد» و «آخرین دعوت»، از شبکه‌های چهار و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ»، پنجشنبه ۴ تیرماه مقارن با عاشورای حسینی، ساعت ۲:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

فیلم سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ»، به کارگردانی داریوش یاری و تهیه کنندگی بهروز مفید در سال ۱۳۹۱ تولید شده است.

داستان فیلم مروری بر حرکت امام حسین (ع) از مدینه به سوی مکه و از مکه به کوفه و کربلا است که در نهایت منجر به شهادت مظلومانه ایشان در صحرای نینوا و البته، برپایی نهضتی تاریخی تا قیام قیامت شد.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به مجید انتظامی، سازنده موسیقی فیلم و شهاب حسینی در سمت راوی فیلم اشاره کرد.

فیلم سینمایی «سبز به رنگ زمرد»، به کارگردانی سید روح الله حجازی و محصول سال ۱۳۹۲، هم جمعه ۵ تیر ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹ صبح، بازپخش می شود.

داستان فیلم دربارهٔ مادر یک جاویدالاثر است که منتظر بازگشت فرزندش است. جنگ چند سالی است که به پایان رسیده است و مادر پیری در خانه اش بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقود الاثرش است. اتاق، وسایل و حتی مغازه پسرش را در روستا نگه داشته به امید آن روز که پسرش بازگردد. او به همین نیت چندین سال است که روضه‌ای برپا می‌کند و نذر می‌کند تا فرزندش به آغوشش برگردد. اما بارش برف زیاد و بسته شدن جاده مانع از ادای نذرش می‌شود. او نگران ادای دین خویش است که از سوی مداح در راه مانده کسی خودش را به مجلس روضه پیرزن می‌رساند.

در این فیلم رابعه مدنی در نقش مادر جاویدالاثر بازی کرده و رحمان باقریان، علیرضا جعفری، مروارید کاشیان وحسین پرستار از دیگر ایفاکنندگان نقش در این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «آخربن دعوت»، به کارگردانی حسین سهیلی زاده، امشب ساعت ۱۹، از شبکه نمایش پخش می شود.

فرامرز قریبیان، حامد بهداد، الهام حمیدی، مرجان شیرمحمدی و شهرام عبدلی، از بازیگران این فیلم هستند.

داستان استاد دانشگاهی به نام یوسف زمانی فر را روایت می‌کند که نماینده سابق مجلس بوده و طی سفری کاری برای پیدا کردن اسنادی عازم زادگاهش در غرب کشور می‌شود، اما در حادثه‌ای٬ دچار سانحه شده و بعد از به هوش آمدن در بیابان متوجه می‌شود به سال ۶۰ هجری برگشته و سر از کوفه درآورده٬ واقعه عاشورا نیز در شرف وقوع است…