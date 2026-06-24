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سومین جلسه پایش آمادگی ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مجری فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور معاونان بهداشت و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مدیران سازمانهای بیمهگر و مسئولان استانی برگزار شد و آخرین وضعیت زیرساختها، هماهنگیهای بینبخشی، نظام ارجاع و برنامههای اطلاعرسانی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سومین جلسه پایش آمادگی ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مجری فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت، مهندس طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مدیران ارشد وزارت بهداشت، نمایندگان سازمانهای بیمهگر، اعضای هیاترئیسه دانشگاههای علوم پزشکی، مدیران استانی سازمانهای بیمهگر و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، ائمه جمعه و مسئولان محلی بهصورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این نشست با قدردانی از همکاریهای شکلگرفته میان وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، بر ضرورت تداوم هماهنگیها در سطوح ملی و استانی تأکید کرد و گفت: اجرای موفق برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیازمند همکاری مستمر همه ارکان نظام سلامت است و دانشگاهها باید تعاملات و جلسات مشترک خود را با سازمانهای بیمهگر در استانها بهصورت منظم دنبال کنند.
وی با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در جلسات مشترک اخیر میان دستگاههای مرتبط افزود: امروز همکاری مؤثری میان وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت شکل گرفته و بسیاری از مسائل اجرایی و هماهنگیهای مورد نیاز با رویکردی مشترک در حال پیگیری است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین تأکید کرد: تمامی بخشهای وزارت بهداشت اعم از حوزههای بهداشت، درمان، توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات در کنار دانشگاهها قرار دارند و آماده پاسخگویی و پشتیبانی از اجرای این برنامه ملی هستند.
مهندس طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز با اشاره به اهمیت مشارکت همه بخشها در اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: این برنامه یکی از مهمترین طرحهای تحولآفرین نظام سلامت است و اجرای آن مستلزم همکاری فعال دانشگاهها، مدیران استانی، سازمانهای بیمهگر، فرمانداران، ائمه جمعه و سایر نهادهای تأثیرگذار در سطح استانهاست.
وی با بیان اینکه اجرای چنین برنامهای بهدلیل گستردگی و ماهیت اجتماعی آن نیازمند زمان، همراهی و فرهنگسازی مستمر است، افزود: اطلاعرسانی دقیق، تبیین اهداف برنامه برای مردم و جلب مشارکت ذینفعان مختلف از عوامل کلیدی موفقیت این طرح محسوب میشود و دانشگاهها باید در این حوزه نقش فعالتری ایفا کنند.
در ادامه جلسه، دکتر بابک فرخی ضمن تشریح اقدامات انجامشده در دانشگاههای مجری فاز دوم، گزارشی از روند آمادهسازی زیرساختهای اجرایی، آموزش نیروها، فرهنگسازی، توسعه زیرساختهای الکترونیک و ارزیابی وضعیت موجود دانشگاهها ارائه کرد و بر آمادگی این مراکز برای آغاز مرحله جدید اجرای برنامه تأکید کرد.
مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز با اشاره به توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات برنامه، از تکمیل فرآیندهای مرتبط با نوبتدهی، ارجاع الکترونیک و تبادل اطلاعات با سازمانهای بیمهگر خبر داد و بر ضرورت تکمیل نقشه ارجاع و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت مراکز درمانی طرف قرارداد تأکید کرد.
عسگری رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت نیز با تأکید بر اهمیت تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت اظهار داشت: موفقیت برنامه زمانی محقق میشود که مردم آثار و مزایای آن را در فرآیند دریافت خدمات درمانی بهصورت ملموس احساس کنند. وی بر تسهیل نظام ارجاع، کاهش موانع اداری و ارائه خدمات روان و اثربخش به بیماران تأکید کرد.
همچنین دکتر امیرعباس فضائلی مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اتصال مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی به شبکه ملی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از تکمیل بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز خبر داد و بر آمادگی این سازمان برای ایفای نقش مؤثر در اجرای برنامه تأکید کرد.
در این نشست، دانشگاههای علوم پزشکی مجری فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز گزارشهایی از وضعیت آمادگی، اقدامات انجامشده، برنامههای اطلاعرسانی، تأمین نیروی انسانی و هماهنگیهای بینبخشی ارائه کردند و آخرین روند پیشرفت برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش ارائه گزارش دانشگاهها، دانشگاه علوم پزشکی ایران آخرین وضعیت زیرساختهای فنی و اجرایی برنامه را تشریح کرد و از فراهم شدن امکان ارجاع بیماران از سطح دو به سطح سه، اخذ نوبت توسط پزشکان خانواده در سامانه مربوطه، دریافت بازخورد ارجاعها و همچنین استقرار سازوکارهای محاسبه فرانشیز و ثبت نسخه الکترونیک در چارچوب نظام ارجاع خبر داد.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه ساماندهی مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) ارائه کرد. بر اساس این گزارش، تاکنون در تعداد زیادی از محلات تحت پوشش، شورای ارتقای سلامت تشکیل شده و فرآیند نیازسنجی با مشارکت مردم، ارائهدهندگان خدمات و مسئولان محلی در حال انجام است. دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر رویکرد ارتقای سلامت و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه SDH و برنامه پزشکی خانواده ارائه کرد و بر اهمیت سواد سلامت، خودمراقبتی، مشارکت اجتماعی و محلهمحوری به عنوان زیربنای موفقیت برنامه پزشکی خانواده تأکید شد.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی قزوین گزارشی از اقدامات اجرایی خود برای آغاز فاز دوم برنامه ارائه کرد و از تشکیل ستادهای اجرایی، صدور ابلاغها، برگزاری جلسات هماهنگی با استاندار، فرماندار، امام جمعه و نماینده مجلس، آموزش پزشکان و کارکنان مراکز سطح یک، راهاندازی فرآیندهای ارجاع و استقرار ایستگاههای راهنمایی بیماران ارجاعی در سطح دو خبر داد.
در پایان نشست، حاضران ضمن بررسی روند پیشرفت دانشگاههای مجری، بر استمرار هماهنگیهای بینبخشی، تکمیل زیرساختهای فنی و اجرایی، تقویت اطلاعرسانی عمومی و تسریع در رفع موانع اجرای فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید کردند.