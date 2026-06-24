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تیم ملی هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا به مرحله بعدی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، با ارائه یک نمایش برتر، تیم آمریکا را مغلوب کرد.
ملیپوشان هندبال ساحلی ایران امروز (چهارشنبه ۳ تیر) در آخرین و حساسترین دیدار مرحله گروهی، رو در روی تیم آمریکا قرار گرفتند. شاگردان مهدی قشقایی در این مسابقه از همان ابتدا تسلط کاملی بر جریان بازی داشتند و توانستند با تکیه بر مهارت و هماهنگی بالای خود، وقت اول را با نتیجه ۲۵-۲۰ به سود خود به پایان ببرند. در وقت دوم نیز روند خوب و برتری محسوس ساحلیبازان ایران در زمین مسابقه ادامه یافت و موفق شدند این وقت را نیز با نتیجه ۲۲-۱۸ به نفع خود خاتمه دهند تا در نهایت، آمریکا با حساب ۲-۰ مغلوب توانمندی ملیپوشان ایران شود.
با این پیروزی ارزشمند، تیم ملی هندبال ساحلی ایران به عنوان یکی از تیمهای صعودکننده گروه A، با شایستگی به مرحله بعدی مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرد. در مرحله دوم که از فردا آغاز میشود، تیمها در دو گروه شش تیمی قرار میگیرند و برای رسیدن به دور پایانی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی ایران را مهدی قشقاییراد (سرمربی)، سید حسن افتخاری (مدیر فنی)، غلامحسین نیکویی (مدیر تیم) و محمد محمودیانی (تراپیست) تشکیل میدهند.
۱۰ بازیکنی که در این رقابتها پیراهن تیم ملی را بر تن دارند نیز عبارتند از:
امین کاظمی، فهیم عربزاده، متین گلدان، علی حیدریان، آراد حسینی، حسین حیدریان، پارسا دهقانی، علی پیرزاده اهوازی، مهدی حیدریانپور و علیرضا علیپور