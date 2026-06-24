دو شرور سابقه‌دار شهرستان تالش پس از درگیری مسلحانه و حمله به مأموران انتظامی، با اقدام قاطع پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: بامداد امروز، مأموران انتظامی شهر تالش با دریافت خبری مبنی بر قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت ۲ شرور سابقه دار برای شهروندان، به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.

یکی از این اشرار به محض مشاهده ماموران پلیس در محل درگیری، با استفاده از سلاح گرم به سوی آن‌ها شلیک کرد و شرور دیگر نیز با چاقو به سمت نیرو‌های پلیس حمله‌ور شد.

مأموران پلیس برای حفظ امنیت مردم و دستگیری اوباش مسلح، اقدام به تیراندازی متقابل کردند که این اشرار پس از مجروح شدن از ناحیه پا و زمین‌گیر شدن، دستگیر شدند.

خوشبختانه در این عملیات، به مردم محل و نیرو‌های پلیس آسیبی وارد نشد.

متهمان پس از ضبط سلاحشان، برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.