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کردستانیها در روز تاسوعا، روزی که منسوب به بابالحوائج کربلا، حضرت عباس ابن علی (ع) است، با برپایی دستههای سینهزنی، مشق وفا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، تاسوعا که میشود، گویی آسمان و زمین به یادِ دستان بریدهی علمدار کربلا، بیقرار میشود. امروز، خیابانهای کردستان، نه فقط محل عبور دستهها، که میدانِ تکرار یک واژه است: «وفا».
نوای سینهزنی، بر مدار نبض دستهایی است که بر سینه فرود میآید.
پیر و جوان، در صفهای منظم ایستادهاند تا به پهلوان کربلا، حضرت ابوالفضل (ع) اقتدا کنند.
ولایتپذیری به هزار و ۴۰۰ سال پیش تعلق ندارد، این همان روحی است که در روزهای جنگِ تحمیلی سوم، در رگهای فرزندان این سرزمین جاری بود.
تاسوعا ، تمرین ایستادگی است.
پیوندی میان حماسهی کربلا و شکوه مقاومتِ مردم این مرز و بوم.
امروز، دستهای عزاداران در کردستان، نه فقط برای سوگواری، که برای بیعت است؛ بیعتی دوباره با علمی که هرگز بر زمین نمیافتد.