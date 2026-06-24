کردستانی‌ها در روز تاسوعا، روزی که منسوب به باب‌الحوائج کربلا، حضرت عباس ابن علی (ع) است، با برپایی دسته‌های سینه‌زنی، مشق وفا کردند.

مشق وفای کردستانی‌ها در روز تاسوعا مشق وفای کردستانی‌ها در روز تاسوعا مشق وفای کردستانی‌ها در روز تاسوعا مشق وفای کردستانی‌ها در روز تاسوعا مشق وفای کردستانی‌ها در روز تاسوعا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، تاسوعا که می‌شود، گویی آسمان و زمین به یادِ دستان بریده‌ی علمدار کربلا، بی‌قرار می‌شود. امروز، خیابان‌های کردستان، نه فقط محل عبور دسته‌ها، که میدانِ تکرار یک واژه است: «وفا».

نوای سینه‌زنی، بر مدار نبض دستهایی است که بر سینه فرود می‌آید.

پیر و جوان، در صف‌های منظم ایستاده‌اند تا به پهلوان کربلا، حضرت ابوالفضل (ع) اقتدا کنند.

ولایت‌پذیری به هزار و ۴۰۰ سال پیش تعلق ندارد، این همان روحی است که در روزهای جنگِ تحمیلی سوم، در رگ‌های فرزندان این سرزمین جاری بود.

تاسوعا ، تمرین ایستادگی است.

پیوندی میان حماسه‌ی کربلا و شکوه مقاومتِ مردم این مرز و بوم.

امروز، دست‌های عزاداران در کردستان، نه فقط برای سوگواری، که برای بیعت است؛ بیعتی دوباره با علمی که هرگز بر زمین نمی‌افتد.