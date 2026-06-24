به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی طاهری، مسئول موکب شهدای خاکریز با اشاره به استقبال گسترده مردم و خیرین از این برنامه معنوی افزود: در طول برگزاری موکب، روزانه حدود ۷۰۰ پرس غذای نذری با مشارکت خیران، خادمان و اهالی روستا تهیه و میان عزاداران، مسافران و نیازمندان توزیع می‌شود.

مسئول موکب شهدای خاکریز هدف از برپایی این موکب را ترویج فرهنگ عاشورا، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و خدمت به محبان اهل‌بیت (ع) عنوان کرد و گفت: این موکب با همت جوانان و مردم مؤمن روستای خاکریز هر سال با شور و شکوه بیشتری برگزار می‌شود و تلاش داریم فضایی مناسب برای عزاداری و پذیرایی از عاشقان سیدالشهدا (ع) فراهم کنیم.