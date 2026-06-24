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نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی از طرح پرونده جنایت جنگی آمریکا علیه مردم لامرد در شصتودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر داد و گفت: پس از ماهها پیگیری مستمر در عرصه رسانه و دیپلماسی، صدای مظلومیت شهداء، جانبازان و خانوادههای داغدار لامرد از مهمترین تریبون حقوق بشری جهان به گوش افکار عمومی بینالمللی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدموسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای خود برای بینالمللی کردن پرونده جنایت جنگی آمریکا در لامرد، اظهار داشت: در ادامه رایزنیها و جلسات مستمر با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه، از جمله معاونان وزیر و سخنگوی دستگاه دیپلماسی، پرونده لامرد در شصتودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد و برای نخستینبار صدای قربانیان این حادثه به صورت مستقیم در این اجلاس بینالمللی شنیده شد.
وی افزود: روال معمول نشستهای شورای حقوق بشر، استماع مواضع و سخنرانیهای رسمی نمایندگان دولتهاست، اما اینبار با ابتکاری ارزشمند، تریبون در اختیار یکی از قربانیان و شاهدان عینی این جنایت قرار گرفت تا روایت حادثه بدون واسطه به گوش نمایندگان کشورها، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی جهان برسد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فیلمی که با هماهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست به نمایش درآمد، روایت خانم رحیمه شهابی، مربی دختران شهید و مجروح لامردی بود که خود نیز در جریان این حمله آسیب دیده است. این روایت به صورت همزمان به چندین زبان ترجمه شد و دیپلماتها و سایر حاضران در نشست را با ابعاد انسانی و دردناک این حادثه آشنا کرد.
موسوی با اشاره به نمایش تصاویر شهدای زن و کودک لامرد در این اجلاس گفت: یکی از لحظات مهم نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایش تصاویر شهدای زن و دختر لامرد بود؛ از آوینای دو ساله گرفته تا کودکان والیبالیست و سایر شهدا همچون رباب دهدشتی، زهرا غلامی، سکینه شعبانی و زهرا اسدینژاد که تصاویر آنان یکییکی روی میز هیئت جمهوری اسلامی ایرانی و درست مقابل چشمان دیپلماتهای جهان چیده شد.
نماینده مردم لامرد و مهر در ادوار نهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل رخ داد، صرفاً یک برنامه یا نشست عادی نبود، بلکه گامی مهم در مسیر دادخواهی بینالمللی شهدای لامرد و رساندن صدای مظلومیت مردم این منطقه به افکار عمومی جهان به شمار میرود.
وی تصریح کرد: روند بینالمللی شدن پرونده لامرد طی ماههای اخیر با همکاری وزارت امور خارجه و پیگیریهای مستمر در حوزه دیپلماسی عمومی آغاز شد و انتشار مطالب متعدد از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه و همچنین سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، زمینه را برای طرح این موضوع در مجامع بینالمللی فراهم کرد.
موسوی در پایان تأکید کرد: پیگیری حقوقی، رسانهای و بینالمللی این پرونده تا روشن شدن ابعاد مختلف جنایت صورتگرفته و احقاق حقوق خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان ادامه خواهد یافت و اجازه نخواهیم داد این حادثه از حافظه افکار عمومی ایران و جهان حذف شود.