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همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، آیین توزیع ۲۵ هزار پرس غذای نذری بریان اصفهانی، به عنوان یکی از متفاوتترین نذرهای استان، برای بیست و پنجمین سال متوالی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آنچه این نذر را از صدها موکب عزاداری در استان متمایز میکند، تلفیق یک غذای اصیل با فضایی سرشار از عشق به اباعبدالله الحسین (ع) است.
حسین قربانی به همراه برادرانش، هر سال در روزهای تاسوعا و عاشورا، ۲۵ هزار پرس بریان، این غذای سنتی و محبوب اصفهانیها را میان عزاداران در خیابان شاهد اصفهان توزیع میکنند. این حرکت خداپسندانه که امسال نیز با همکاری ۱۰۰ نفر از داوطلبان و خادمان امام حسین (ع) برگزار میشود، از چند روز قبل با کشتار دام و آمادهسازی گوشت آغاز شد.
پخت بریان، برخلاف بسیاری از غذاهای نذری، کاری فوق العاده دشوار است. گوشت باید در حرارت غیرمستقیم و یکنواخت پخته شود تا بافت و طعم مطلوب خود را به دست آورد. به همین منظور، این گروه برای طبخ انبوه این غذا، دستگاهی ویژه طراحی و ساختهاند تا کیفیت و کمیت نذر همزمان حفظ شود.
اما وجه تمایز اصلی این نذر، به فضای معنوی آن بازمی گردد. فرآیند پخت از ساعتها قبل آغاز میشود و در تمام مدت، مراسم ذکر و دعا بر فضای آشپزخانه حاکم است. همچنین در طول طبخ، زیارت عاشورا با صدای بلند خوانده میشود تا این غذای نذری، معنوی باشد و عزاداران با دریافت آن، علاوه بر طعم بینظیر بریان، برکات این زیارت را نیز همراه داشته باشند.
بریان به عنوان یک غذای بومی و هویتی اصفهان شناخته میشود و به همین دلیل، استقبال از این نذر در سالهای گذشته بسیار چشمگیر بوده است. آبگوشت بریان به همراه کشک و مخلفات سنتی نیز در کنار آن سرو میشود و بین مردم عزادار توزیع میگردد
توزیع این نذر متفاوت از ساعت ۸ صبح روز تاسوعا آغاز و تا ساعت ۱۵ ادامه دارد. این برنامه در روز عاشورا تکرار میشود.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان