مشاور استاندار و مدیرکل بانوان و خانواده استانداری البرز با تأکید بر جایگاه ویژه استان البرز به عنوان کریدور مواصلاتی غرب کشور، از اجرای دو برنامه عملیاتی برای مراسم تشییع قائد امت رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، معصومه آقایی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: «امام شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای، تنها یک رهبر نبودند؛ بلکه یک مکتب، یک مسیر و یک امتداد بودند که حق عظیمی بر گردن همه ما دارند. امروز وظیفه شرعی و انقلابی ما، تداوم همان راه روشنی است که ایشان با خون پاک خود بر پیکره انقلاب و نظام اسلامی رقم زدند.»

وی با اشاره به شعار محوری این مراسم یعنی «باید برخاست»، این رخداد را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و نشان دادن اقتدار و وحدت ملی در برابر دشمنان دانست.

مدیرکل بانوان استان با اشاره به موقعیت ترانزیتی البرز که محل عبور زائران از استان‌های قزوین، همدان، کردستان، زنجان، آذربایجان و دیگر استان‌های غربی به سمت تهران است، بر لزوم برنامه ریزی برای خدمت‌رسانی به مسافران عبوری در کنار ساماندهی بانوان بومی تأکید کرد و گفت: «البرز فقط یک استان مبدأ نیست؛ پل ارتباطی عشق میان غرب کشور و پیکر مطهر رهبر شهید است.»

در این نشست که با حضور مشاوران امور بانوان فرمانداری‌های شهرستان‌ها برگزار شد، گفت: در شهرستانها، مشاوران امور بانوان با توجیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط (شهرداریها، هلال احمر، اوقاف و دانشگاه‌ها)، نسبت به ساماندهی حضور بانوان، ایجاد ایستگاه‌های پذیرایی و رعایت شأن بانوان، در مراسمات شهری اقدام کنند.

در محور‌های مواصلاتی البرز (آزادراه کرج-قزوین و کرج-تهران)، کمیته بانوان، نسبت به خدمات ویژه در موکب‌های مستقر جهت پذیرایی، اسکان اضطراری، و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پزشکی به بانوان و خانواده‌های زائر عبوری برنامه‌ریزی کنند تا بخشی از بار خدماتی از دوش استان تهران برداشته شود.

آقایی بر لزوم تجهیز سرویس‌های بهداشتی بین راهی با استاندارد‌های ویژه بانوان، ایجاد فضای امن برای استراحت مادران دارای کودک، توزیع بسته‌های فرهنگی با محوریت «باید برخاست» و تأمین امکانات رفاهی برای سالمندان و معلولان در طول مسیر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «بانوان البرز پرچمدار مهربانی و خدمت در این مسیر هستند»، خاطرنشان کرد که تمامی دستگاه‌ها موظفند با هماهنگی کمیته بانوان، زمینه‌ساز برگزاری باشکوهترین وداع ملی با پیکر مطهر امام شهید شوند.