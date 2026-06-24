نماز جماعت ظهر تاسوعا در بوشهر اقامه شد
همزمان با تاسوعای حسینی، مردم استان بوشهر نماز ظهر تاسوعا را در مساجد، حسینیهها و مصلیها اقامه کردند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، همزمان با فرا رسیدن روز تاسوعای حسینی که به نام علمدار دشت کربلا نامگذاری شده است، عزاداران حسینی نماز ظهر و عصر خود را به جماعت در مساجد، حسینیهها، مصلیها، امامزادگان و تکیهها برگزار کردند.
در شهر بوشهر مرکز استان، این آیین به امامت آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر، در صفوف به هم پیوسته اقامه شد.
حضور پرشور عزاداران در نماز ظهر تاسوعا، نمادی از پیوند شور حسینی با شعور دینی است؛ چرا که امام حسین (ع) در ظهر عاشورا با اقامه نماز اول وقت، اهمیت این فریضه الهی را در سختترین شرایط به بشریت آموختند.
مردم ولایتمدار بوشهر با بهرهگیری از آیینهای سنتی و دیرینه، از جمله مرثیهخوانیهای بومی، یاد و خاطره ایثار و وفاداری یاران امام حسین (ع) را گرامی داشتند. مداحان اهلبیت (ع) در وصف خصایل حضرت ابوالفضل العباس (ع) به مدیحهسرایی پرداختند و عزاداران با سینهزنی در سوگ شهدای کربلا اشک ماتم ریختند.
حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در کنار پیرغلامان حسینی در مراسم عزاداری، نشان از پویایی و تداوم مکتب عاشورا در میان نسلهای جدید دارد. عزاداران بوشهری در این روز با تجدید بیعت با آرمانهای نهضت حسینی، بر تداوم راه حق و ایستادگی در برابر ظلم و ستم تأکید کردند.
این مراسم که با نظم و شکوه خاصی همراه بود، با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و سلامتی و پیروزی جبهه مقاومت اسلامی به پایان رسید.