نماز جماعت ظهر تاسوعا در بوشهر اقامه شد

همزمان با تاسوعای حسینی، مردم استان بوشهر نماز ظهر تاسوعا را در مساجد، حسینیه‌ها و مصلی‌ها اقامه کردند.