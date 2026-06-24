معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان اردبیل گفت: نخستین بیمار قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان طی سال ۱۴۰۵ شناسایی و تحت درمان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری روز سه‌شنبه اظهار کرد: این بیمار، زن ۴۶ ساله‌ای است که با سابقه گزش کنه شناسایی و بستری شده است.

وی افزود: تب کریمه کنگو بیماری خطرناک مشترک انسان و حیوان است که همه ساله با شروع فصل گرما و فعالیت کنه‌ها در کشور و اکثرا در افرادی که در معرض تماس با دام، خون و ترشحات حیوان آلوده یا افرادی که توسط کنه مورد گزش قرار می‌گیرند، مشاهده می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یکی دیگر از روش‌های انتقال این بیماری را گزش با کنه هیالوما ذکر و بیان کرد: این کنه‌ها در صورت مشاهده نباید با دست له شوند.

دکتر صادقیه اهری با تاکید بر رعایت نکات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری تصریح کرد: خرید گوشت باید از قصابی‌های معتبر صورت گرفته و از خرید و استفاده از گوشت‌های عرضه شده در کنار جاده‌ها و همچنین ذبح دام در منزل خودداری شود.

وی با اشاره به اینکه انجماد گوشت سبب از بین رفتن ویروس CCHF نمی‌شود، تصریح کرد: گوشت‌ قبل از مصرف باید به مدت ۲۴ ساعت و جگر، کلیه و قلب به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲ تا هشت درجه یخچال نگهداری شده و از مصرف بلافاصله گوشت‌های تازه خودداری شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به مردم توصیه کرد: در صورت بروز علایم اولیه سرماخوردگی شامل تب، لرز، آبریزش از بینی، درد بدن و یا مشاهده خونریزی غیرعادی متعاقب تماس با دام و یا گزش کنه، بلافاصله به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.

بیماری تب خون‌ریزی دهنده کریمه کنگو بیماری ویروسی مشترک انسان و دام است که علایم کلینیکی مشهودی در دام‌های آلوده ندارد ولی در انسان به ایجاد بیماری شدید و گاهی کشنده منجر می‌شود.