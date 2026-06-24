به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز گفت:همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۶ صبح روز تاسوعا تا پایان مراسم عاشورا در معابر منتهی به مسیر‌های اصلی برگزاری اعمال شده است.

سرهنگ بیوسه افزود: این محدودیت‌ها شامل خیابان ۳۰ متری از تقاطع زند تا مرقد علی بن مهزیار، خیابان سلمان فارسی از نبش آزادگان تا بلوار آیت الله بهبهانی، خیابان ۲۴ متری از نبش اهوازیان تا مرقد علی بن مهزیار، خیابان نهج البلاغه از ۳۰ متری تا پل هفتم، کلیه معابر منتهی به ۳۰ متری از سمت غرب و شرق است.

وی ادامه داد: مسیر‌های جایگزین نیز شامل بلوار ساحلی شرقی مسیر شمال به جنوب و بالعکس، بلوار آیت الله بهبهانی مسیر شمال به جنوب و بالعکس. خیابان اباذر مسیر غرب به شرق و بالعکس می‌باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز بیان کرد: استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، صبوری در ترافیک و توجه به دستورات عوامل انتظامی و راهور، نقشی کلیدی در برگزاری باشکوه مراسم و حفظ سلامت عزاداران دارد و از همه شهروندان انتظار می‌رود با رعایت قوانین، پلیس را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری رسانند.