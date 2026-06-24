رئیس مجلس در بیستمین کنفرانس اتحادیهء مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی ­با اشاره به جنگ تحمیلیِ اخیرِ دشمن آمریکایی - صهیونی علیه ملت ایران تاکید کرد:­ مقاومت جانانه‌ء نیرو‌های مسلح و ایستادگی قهرمانانه‌ء مردم ایران، هزینه‌های شدیدی به امریکا و رژیم جعلیِ اسرائیل تحمیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه ­ملت ایران نشان داد: دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است، تصریح کرد: ایران در سخت‌ترین شرایط، دوستان و شرکای راهبُردی خود را تنها نمی‌گذارد- و هیچ معماریِ امنیتیِ پایدار در غرب آسیا - بدون حل عادلانه‌ء مسئله فلسطین شکل نخواهد گرفت.