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رئیس مجلس در بیستمین کنفرانس اتحادیهء مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با اشاره به جنگ تحمیلیِ اخیرِ دشمن آمریکایی - صهیونی علیه ملت ایران تاکید کرد: مقاومت جانانهء نیروهای مسلح و ایستادگی قهرمانانهء مردم ایران، هزینههای شدیدی به امریکا و رژیم جعلیِ اسرائیل تحمیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه ملت ایران نشان داد: دوران تحمیل اراده بر ملتهای مستقل پایان یافته است، تصریح کرد: ایران در سختترین شرایط، دوستان و شرکای راهبُردی خود را تنها نمیگذارد- و هیچ معماریِ امنیتیِ پایدار در غرب آسیا - بدون حل عادلانهء مسئله فلسطین شکل نخواهد گرفت.