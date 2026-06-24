از فردا چهارم تیر، میزان دما در خوزستان به طور محسوس کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر طی امروز در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی می‌باشد.

محمد سبزه زاری افزود: طی فردا روند کاهش محسوس ۴ تا ۶ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد. همچنین جریانات جنوبی و مرطوب طی روز‌های جمعه و شنبه (بویژه در صبحگاه و شامگاه) در سواحل و مناطق جنوب شرقی سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

وی ادامه داد: تا روز جمعه (بویژه امروز) در اغلب مناطق استان بویژه در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی سرعت وزش باد بصورت متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود، لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست. از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است.

در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۵۱.۱ و ایذه با دمای ۲۲.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۹.۱ و ۲۹.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.



