مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی و جمع‌آوری ۲۱۹ مورد برق غیرمجاز در شهرستان اسلامشهر خبر داد و گفت: در جریان اجرای مانور سراسری طرح «مهتاب» همچنین ۲۰۳ کنتور معیوب در این شهرستان تعویض شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده در ششمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در استان تهران که به میزبانی شهرستان اسلامشهر برگزار شد، گفت: در این مانور که با حضور ۴۸ گروه عملیاتی برگزار شد، ۲۱۹ برق غیرمجاز و بیش از ۹۱۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شد.

وی از تعویض ۲۰۳ کنتور معیوب در قالب اجرای این مانور خبر داد و افزود: نصب ۱۵۸ کنتور، ۱۳۰ شمارشگر و ۷۵ فیوز محدودکننده از دیگر اقدامات انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: با این اقدامات، ۲۳۶ کیلووات از بار شبکه کاهش یافت و در مصرف ۹۲۵۹۵۸ کیلووات ساعت انرژی صرفه‌جویی شد.