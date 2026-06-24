به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: به مناسبت دهه اول محرم و با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، ۷۰ نفر از اهالی این شهرستان در حسینیه متوسلین به حضرت زهرا از خدمات رایگان پزشکی بهره‌مند شدند.

سیدسجاد فالی افزود: معاینه رایگان، سنجش فشارخون و قند خون، تست بینایی سنجی و کلاس آموزشی کمک‌های اولیه از جمله خدماتی بود که به مراجعه کنندگان ارائه شد.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.