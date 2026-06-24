در راستای حفظ سلامت عمومی و تضمین امنیت غذایی شهروندان و عزاداران حسینی، بازرسی‌های ویژه از مراکز عرضه، بسته‌بندی و نگهداری فرآورده‌های خام دامی، نظارت‌های بهداشتی افرایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ابراهیم توکل گفت:

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد افزود: در جریان این بازرسی‌ها که همزمان با ایام تاسوعای حسینی انجام شد، ۲۲۸ کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی به دلیل فساد، رعایت نکردن موازین بهداشتی و تشخیص غیرقابل مصرف بودن برای انسان، ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

وی اضافه کرد: این فرآورده‌ها پس از طی مراحل قانونی و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی معدوم شدند تا از هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی جلوگیری شود.

توکل با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، گفت: بازرسان این اداره با جدیت و بدون اغماض با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازد برخورد قانونی خواهند کرد.

وی از شهروندان و عزاداران حسینی خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و هنگام خرید به برچسب مشخصات، تاریخ تولید و تاریخ انقضای محصولات توجه ویژه داشته باشند.