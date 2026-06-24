معدومسازی ۲۲۸ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در یاسوج
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد گفت: در طرح تشدید نظارتهای بهداشتی ویژه ایام تاسوعای حسینی محموله فرآورده های خام غیر بهداشتی در یاسوج معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم توکل گفت: در راستای حفظ سلامت عمومی و تضمین امنیت غذایی شهروندان و عزاداران حسینی، بازرسیهای ویژه از مراکز عرضه، بستهبندی و نگهداری فرآوردههای خام دامی، نظارتهای بهداشتی افرایش یافت.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد افزود: در جریان این بازرسیها که همزمان با ایام تاسوعای حسینی انجام شد، ۲۲۸ کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی به دلیل فساد، رعایت نکردن موازین بهداشتی و تشخیص غیرقابل مصرف بودن برای انسان، ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.
وی اضافه کرد: این فرآوردهها پس از طی مراحل قانونی و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی معدوم شدند تا از هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی جلوگیری شود.
توکل با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، گفت: بازرسان این اداره با جدیت و بدون اغماض با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازد برخورد قانونی خواهند کرد.
وی از شهروندان و عزاداران حسینی خواست فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و هنگام خرید به برچسب مشخصات، تاریخ تولید و تاریخ انقضای محصولات توجه ویژه داشته باشند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند.