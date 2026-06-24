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«علی داوودی» شاعر کشورمان شعری درباره محرم امسال و داغ امام شهید سرود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی داوودی شاعر کشورمان درباره این روزها و داغ امام شهید شعری با مضمون های کربلا، عاشورا، پرچم و ... سرود.
امسال هم محرم با غم رسید از راه
ماییم و اشک و ماتم، ماییم و ناله و آه
گهواره، گوشواره... هر گوشه روضهای داغ
زد شعلههای دشمن آتش به جان این باغ
یک کربلای تازه با روضههای مکشوف
در شرح آن شکسته مداحهای معروف
در تکیهها بخوانید این بار روضهٔ خون
در کربلای امسال پیداست جور صهیون
بر نهرها ابالفضل، در قلب دشت اکبر
از کربلاست لبریز ایران ما سراسر
بیتکیهگاه، مثل طفلی یتیم، گریان
بابای ما کجایی؟ مانده یتیم ایران
این است شرح مقتل امسال پای گودال
خون گریه کرد مجلس، مداح رفت از حال
صدها علیاصغر بر خاک و خون فتادند.
اما به شمر نامرد یک دم امان ندادند
در گوش این زمانه ماندند، چون صدایی
تا بیکرانه رفتند دلهای کربلایی
هرچند سینهٔ ما لبریز سوز و آه است
از پا نشستنِ ما بالاترین گناه است
باید از آن خیام و از آن پناه گفتن
باید همیشه با اشک از قتلگاه گفتن
از آن امام مظلوم، از آن قتیل عطشان
از آن شهید امت در کربلای ایران
از آن دلاورانِ جانداده بر لب آب
از مادران بیتاب، از کودکان میناب
تا دشمنان بدانند حتی اگر بمیریم
بیعت نمیکنیم و ذلت نمیپذیریم
«ما را تو میشناسی»؛ ما را نشان غم تو
افتادهایم بر خاک، در پای پرچم تو