بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی از اواخر وقت امروز (چهارشنبه)، با افزایش سرعت وزش بادهای شمال غربی بر روی دریا و تداوم آن در روز پنجشنبه خلیجفارس مواج و متلاطم خواهد شد.
زهرا راستگو با بیان اینکه در این مدت خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست، افزود: همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به جو استان وجود دارد.
وی اضافه کرد: از روز جمعه تا اواسط هفته آینده، غبار محلی و در برخی ساعتها وزش باد، پدیدههای غالب در سطح استان و روی خلیجفارس خواهد بود.
معاون پیشبینی هواشناسی بوشهر گفت: جهت وزش باد امروز شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود که از امشب بهتدریج جهت آن به شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت تغییر میکند. همچنین از بامداد فردا در سواحل و روی خلیجفارس، سرعت وزش باد به بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج در خلیجفارس امروز بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، از امشب در سواحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ و از بامداد فردا در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ و گاهی ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
راستگو با اشاره به افزایش دما و گرمای شدید در ۲۴ ساعت گذشته، عنوان کرد: دمای هوای استان در شبانهروز گذشته بین ۴۰ تا ۴۹ درجه سانتیگراد نوسان داشته و رطوبت در سواحل استان به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
به گفته وی، در این مدت دشتستان با ۴۷ درجه، تنگستان با ۴۸ درجه و شهرستان دشتی با دمای نزدیک به ۵۰ درجه، گرمترین نقاط استان بودهاند.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۵ بامداد، جزر اول ساعت ۱۳، مد دوم ساعت ۱۷:۲۰ و جزر دوم ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه خواهد بود.