پس از ۸۱ سال برگزاریِ تعزیۀ آینی در تکیۀ شوفر‌های تهران، از پیر غلامان و تعزیه خوانانِ حضرت عبدالله الحسین، تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ماه محرم که می‌رسد، بیرق عزای امام حسین (ع) در کوچه‌ها، خیابان‌ها و محله‌ها برافراشته می‌شود و شهر حال و هوای دیگری به خود می‌گیرد.

تکیه شوفر‌ها در میدان قزوین نیز یکی از تکیه‌های قدیمی تهران است که در آن برای اباعبدالله الحسین و شهدای کرب و بلا، اقامه عزا می‌شود.

این تکیه در سال ۱۳۲۴ در گاراژ‌های مسافربری میدان قزوین تهران توسط شوفر‌هایی که مسافربری می‌کردند، در یک کوچه نه‌چندان پر رفت و آمد، برپا شده بود، اما کمی بعد نسل سوم شوفر‌ها این تکیه را در داخل گاراژ برپا کردند و آن را گسترش دادند.

در این تکیه از سالِ ۱۳۲۴ تا به حال، در ایام محرم هر سال، ۱۰ شب تعزیه و اقامۀ عزای سَرور و سالارِ شهیدان بر پا می‌شود.