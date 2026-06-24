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پس از ۸۱ سال برگزاریِ تعزیۀ آینی در تکیۀ شوفرهای تهران، از پیر غلامان و تعزیه خوانانِ حضرت عبدالله الحسین، تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ماه محرم که میرسد، بیرق عزای امام حسین (ع) در کوچهها، خیابانها و محلهها برافراشته میشود و شهر حال و هوای دیگری به خود میگیرد.
تکیه شوفرها در میدان قزوین نیز یکی از تکیههای قدیمی تهران است که در آن برای اباعبدالله الحسین و شهدای کرب و بلا، اقامه عزا میشود.
این تکیه در سال ۱۳۲۴ در گاراژهای مسافربری میدان قزوین تهران توسط شوفرهایی که مسافربری میکردند، در یک کوچه نهچندان پر رفت و آمد، برپا شده بود، اما کمی بعد نسل سوم شوفرها این تکیه را در داخل گاراژ برپا کردند و آن را گسترش دادند.
در این تکیه از سالِ ۱۳۲۴ تا به حال، در ایام محرم هر سال، ۱۰ شب تعزیه و اقامۀ عزای سَرور و سالارِ شهیدان بر پا میشود.