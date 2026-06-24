نذر خدمت ثبت اسناد بوشهر در ایام محرم، صدور حدود ۵۰۰ سند مالکیت
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی و هفته قوه قضائیه، کارکنان ادارات ثبت اسناد استان با حضور داوطلبانه در محل کار، طرح «نذر خدمت» را اجرا کردند که در نتیجه آن، حدود ۵۰۰ فقره سند مالکیت صادر شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدرضا بزرگمهر با اشاره به اجرای این طرح در واحدهای ثبتی سراسر استان، افزود: در واحد ثبتی شهرستان بوشهر بهتنهایی نزدیک به ۱۰۰ فقره سند مالکیت صادر شد و سایر واحدهای ثبتی نیز همزمان در این برنامه مشارکت داشتند.
وی افزود: این اقدام جهادی با هدف تسهیل امور و رفع مشکلات مربوط به اسناد و املاک انجام شد و این نذر خدمت تا کنون به الگویی برای ادارهها ثبت اسناد دیگر در استانهای مختلف کشور تبدیل شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با بیان اینکه این اداره در مسیر اجرای حدنگاری عملکرد قابل توجهی داشته است، افزود: از مجموع حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی استان، تا کنون یک میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار حدنگاری شده است.
به گفته بزرگمهر، در بخش زمینهای ملی و منابع طبیعی حدود ۹۹ درصد، در زمینهای کشاورزی ۱۰۰ درصد زمینها جانماییشده و در ۲۲ شهرک صنعتی استان نیز سند حدنگار صادر شده است.
او همچنین با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از مالکان زمینها و املاک فاقد سند رسمی خواست مدارک و مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعاها ثبت کنند.
وی تصریح کرد: مالکان اسناد دفترچهای نیز باید برای تعویض سند اقدام کنند و میتوانند از طریق دفاتر اسناد رسمی مراحل پیگیری را انجام دهند.