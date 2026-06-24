نذر خدمت ثبت اسناد بوشهر در ایام محرم، صدور حدود ۵۰۰ سند مالکیت

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی و هفته قوه قضائیه، کارکنان ادارات ثبت اسناد استان با حضور داوطلبانه در محل کار، طرح «نذر خدمت» را اجرا کردند که در نتیجه آن، حدود ۵۰۰ فقره سند مالکیت صادر شد.