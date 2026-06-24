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مردم استان در صد و پانزدهمین شب حضورشان، با الگو گیری از حضرت عباس، وفاداری خود را به امام شهید و کشورشان اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از اول ماه محرم اجتماعات مردم، همزمان به حسینیه تبدیل شده و شور و حال حسینی دارد، مردم سراسر استان، در یکصد و پانزدهمین شب اجتماعات خود به میدان و خیابانها آمدند.
ولایتمدارانی که با الگو گرفتن از مکتب سید الشهدا، به خونخواهی امام شهید و شهدای جنگ رمضان میدانها را خالی نکردند.
وفاداری به امام، زیر بار ظلم نرفتن و حرکت در مسیر ولایت و رهبری درسی است که مردم از مکتب گرفتهاند.
در شهرستان برخوار از ابتدای ماه محرم چهارپایه خوانی برنامهای برای روشنگری و تبیین مسائل روز همراه با عزاداری در اجتماعات مردمی برگزار شده است.