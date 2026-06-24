به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،معاون فرهنگی هنری سپاه فتح استان در آیین رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» گفت: این اثر ماندگار فرهنگی و مذهبی برای نخستین‌بار با حضور هفت تن از مداحان برجسته استان به صورت استودیویی ضبط و تولید شده است.

سرهنگ ایمان خردمند افزود: این مجموعه شامل ۵۰ قطعه مداحی با مضامین عاشورایی است که با هدف ترویج فرهنگ و معارف نهضت حسینی، حفظ اصالت‌های مداحی منطقه و ثبت آثار فاخر مداحان استان تهیه و تولید شده است.