همزمان با شب تاسوعای حسینی،
رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در یاسوج
آلبوم صوتی «حسینیه فتح»در حاشیه اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در خیابان جمهوری یاسوج رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،معاون فرهنگی هنری سپاه فتح استان در آیین رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» گفت: این اثر ماندگار فرهنگی و مذهبی برای نخستینبار با حضور هفت تن از مداحان برجسته استان به صورت استودیویی ضبط و تولید شده است.
سرهنگ ایمان خردمند افزود: این مجموعه شامل ۵۰ قطعه مداحی با مضامین عاشورایی است که با هدف ترویج فرهنگ و معارف نهضت حسینی، حفظ اصالتهای مداحی منطقه و ثبت آثار فاخر مداحان استان تهیه و تولید شده است.
وی با بیان اینکه تولید آثار فاخر فرهنگی و مذهبی از رویکردهای سپاه فتح در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، اضافه کرد: آلبوم «حسینیه فتح» میتواند گامی مؤثر در ماندگاری نواها و سبکهای اصیل مداحی کهگیلویه و بویراحمد و انتقال این میراث معنوی به نسلهای آینده باشد.