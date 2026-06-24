نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از الحاق ۱۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن به محدوده شهر هشترود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری این اقدام را در راستای تامین مسکن طرح نهضت ملی و قانون جوانی جمعیت عنوان و اظهار کرد: این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و طرح تفکیکی آن نیز مصوب شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۴۳۸ قطعه زمین به محض آماده شدن نقشه‌ها و طرح‌های تفکیکی در قالب جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

شهسواری تلاش برای حل مشکلات مردم منطقه را جزو اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان با پیگیری‌های نماینده حوزه انتخابیه عنوان کرد.

وی طرح اجرای دکل مخابراتی در قلعه باستانی و تاریخی ضحاک هشترود را از جمله طرح‌های مهم شهرستان عنوان و اضافه کرد: این اقدام در جهت رفاه حال گردشگران به زودی نصب و راه اندازی خواهد شد.

فرماندار هشترود هم گفت: هیچ گونه کمبود کالایی با توجه به حضور مسافران و هشترودی‌های مهاجر که در طول جنگ ۴۰ روزه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه کشورمان به این شهرستان آمده بودند نداشت.

ابراهیم حسنی یادآور شد: در حالی که جمعیت شهرستان هشترود در جریان جنگ تحمیلی سوم چهار برابر افزایش یافت، اما هیچ مشکلی در تامین مایحتاج عمومی به وجود نیامد که این موضوع با همکاری اصناف محقق شد.

وی از افزایش سهمیه آرد نانوایان هشترودی با توجه به شروع فصل تابستان و فصل برداشت محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: در طول سه ماهه اول امسال ۲ هزار و ۳۳۰ مورد بازرسی از اصناف هشترود توس تیم‌های نظارتی صورت گرفت که منجر به تشکیل تعداد ۴۱۲ فقره پرونده تخلف شد.