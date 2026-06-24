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وزش باد شدید و گرد و خاک تا اوایل وقت فردا (۴ تیر) به خصوص در نیمه شرقی خراسان جنوبی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشهها و متاثر از اختلاف فشار حاکم بر منطقه شرق کشور تا اوایل وقت فردا وزش باد شدید و گرد و خاک به خصوص در نیمه شرقی استان در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
لطفی با اشاره به اینکه از عصر فردا تا جمعه وزش باد شدید و گرد و خاک را بیشتر برای نیمه غربی خراسان جنوبی انتظار داریم، افزود: تا صبح فردا در نقاط مستعدی مثل مرز شرقی همچنان احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت در آنها وجود دارد.
وی گفت: با ادامه روند افزایش نسبی دمای هوا از فردا تا اواخر هفته آینده وقوع دماهای بیشینه حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ را در قالب نقاط خراسان جنوبی پیش بینی میکنیم.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: همچنان توجه به استحکام سازهها موقت، تکایا و موکبهای عزاداری، پوشش گلخانه ها، عدم حضور در فضای باز در ساعات آلودگی و همینطور در ساعات اوج گرما توصیه میکنیم.
لطفی گفت: مدیریت مصرف حاملهای انرژی از جمله آب و برق، پرهیز از استفاده از وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف، احتیاط در عملیات عمرانی، استفاده از ماسک مناسب در ساعات آلودگی در فضای باز و همین طور عدم توقف یا پارک خودرو کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده همچنان پیشنهاد میشود.
وی افزود: بیشترین سرعت وزش باد روز گذشته از ایستگاه درح با حدود ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.