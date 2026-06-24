سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی ایران گفت: امروز توانستیم مقابل آمریکا برنده باشیم و به دور بعدی صعود کنیم که اتفاق خوب و مهمی برای ماست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی قشقایی، سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی ایران پس از پیروزی مقتدرانه مقابل آمریکا در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ و صعود به دور بعدی، اظهار داشت: این بازی، سومین مسابقه تیم ما در رقابت‌های قهرمانی جهان بود. در روز اول با تیم‌های بزرگ بازی کردیم و رقابت دشواری داشتیم. با تیم اسپانیا و پرتغال که سابقه قهرمانی جهان و اروپا را دارند، بازی کردیم. البته با پرتغال بازی خیلی نزدیکی داشتیم و حدود ۲۰ ضربه پنالتی (شوت اوت) زده شد. می‌توانستیم برنده آن دیدار باشیم، اما خوش شانس نبودیم.

وی افزود: بعد از بازی‌های سخت دیروز دست از تلاش برنداشتیم و امروز توانستیم مقابل آمریکا برنده باشیم و به دور بعدی صعود کنیم که اتفاق خوب و مهمی برای ماست.

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی ایران درباره دور بعدی مسابقات هم گفت: انشاءالله در دور بعدی هم می‌توانیم نمایش خوبی داشته باشیم. الان همه تمرکز و تلاش ما روی بازی‌های آینده است. رقبای جدیدمان را آنالیز می‌کنیم و در تلاش هستیم تا جزو ۸ تیم برتر رقابت‌های جهانی قرار بگیریم.