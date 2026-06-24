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سی و چهار گروه ثابت و سیار بر ذبح بهداشتی و شرعی قربانیهای عزاداریهای ماه محرم استان مرکزی نظارت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۳۴ گروه ثابت و سیار بر ذبح بهداشتی و شرعی قربانیهای عزاداریهای ماه محرم این استان نظارت دارند.
دکتر محمد رضایی افزود: ۱۷ گروه ثابت و ۱۷ گروه سیار متشکل از ۱۴ نفر دکتر دامپزشک، ۲۶ بازرس بهداشتی گوشت و ۱۱ ناظر ذبح شرعی در طرح تشدید نظارت دامپزشکی استان مرکزی به صورت رایگان بر ذبح دامهای قربانی عزاداران حسینی ماه محرم نظارت میکنند.
او گفت: طرح نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دامهای قربانی ماه محرم با هدف تامین گوشت سالم و حلال اجرا میشود.
رضایی از عزاداران حسینی در ماه محرم خواست برای جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک از جمله تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو (CCHF) از دام به انسان گوشت استحصالی از دامهای قربانی را بهمدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری کرده و از کشتار دامهایی که دارای نشانههای ظاهری غیر طبیعی، آلودگیهای انگلی خارجی، قارچی و تبدار هستند خودداری کنند.
او گفت: هماهنگی لازم با شهرداریهای استان مرکزی برای فعال بودن کشتارگاهها در تمام شهرستانهای استان در روز تاسوعا و عاشورای حسینی و آمادگی برای کشتار دامهای قربانی در راستای پیشگیری از انتقال بیماریهای دامی به انسان انجام شده است.
رضایی افزود: رعایت بهداشت فردی، استفاده از وسایل حفاظت فردی، ماسک، دستکش و ... در زمان تماس با دام زنده، لاشه و آلایش دامی مورد تاکید است.
رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به شهروندان محترم توصیه کرد: در هنگام خرید فرآوردههای خام دامی به برچسب مشخصات (تاریخ تولید و انقضاء) و مهر دامپزشکی دقت نمایند و هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی شهرستان را از طریق تماس با سامانه اطلاعرسانی ۱۵۱۲ به اداره کل دامپزشکی جهت پیگیری کارشناسان دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.