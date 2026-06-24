با افزایش چشمگیر مشارکت زائران در ایام محرم، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل خوزستان از ثبت روزانه بیش از ۱۳ هزار تردد از مرز شلمچه خبر داد. طبق آمار‌های رسمی، حجم رفت‌وآمد‌ها در مرز‌های خوزستان نسبت به مدت مشابه سال پیش، با رشدی ۱۱ درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یزدان خسروی، سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، در گزارشی از وضعیت ترددها اعلام کرد که از ابتدای ماه محرم تاکنون، مرز شلمچه شاهد عبور روزانه بیش از ۱۳ هزار زائر بوده است.

وی با اشاره به آمار آماری دقیق، افزود که از ۲۷ خرداد تا ۲ تیرماه، مجموعاً ۱۱۸ هزار و ۳۰۴ تردد از مرزهای این استان ثبت شده که ۸۲ درصد آن مربوط به مرز شلمچه و ۱۸ درصد باقی‌مانده مربوط به مرز چذابه است.

همچنین وی با پیش‌بینی بازگشت زائران، اوج ورود آن‌ها به کشور را روزهای ۶ و ۷ تیر اعلام کرد.