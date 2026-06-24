به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لنجان گفت:پاگلاب میراثی به یادگار مانده از گذشتگان یکی از آئین‌های محرم در شهرستان لنجان است که با قدمتی نزدیک به ۲۰۰سال، هرساله در ماه محرم با حضور عزاداران حسینی برگزار می‌شود.

علیرضا حبیبی افزود: آیین پا گلاب روستای چم علیشاه با شماره ثبت ملی ۳۲۸۵ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور، یکی از مهمترین نذر‌های مردم روستای چم‌علیشاه در محرم است.

سعید ایوبیان افزود: گلاب تهیه شده در این روستا در روز تاسوعا و عاشورا بین عزاداران حسینی توزیع می‌شود.

سعید ایوبیان بخشدار بخش باغبادران گفت: در شهرستان لنجان ۸ اثر در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شده که ۵ اثر مربوط به بخش باغبهادران هست.

ایوبیان افزود: شهرستان لنجان به واسطه برگزاری آئین‌های مختلف عزاداری در ایام محرم همچون «شاق شاقو زنی»، سلام عاشورا و آئین کهن «پاگلاب» می‌تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری معنوی در کشور معرفی شود.