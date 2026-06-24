همزمان با تاسوعا، ۸۶۳ عزادار حسینی با شرکت در پویش اهدای خون مهرحسینی، نذرخون، خون خود را برای کمک به درمان بیماران نذر کردند.

اهدای خون نذری ماندگار در تاسوعا و عاشورا حسینی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: بیش از هزار عزادار تاسوعای حسینی به مراکز انتقال خون در مراکز اهدای خون خواجوی اصفهان، کاشان، قهدریجان، خوانسار و گلپایگان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۶۳ نفر شامل ۸۲۷ مرد و ۳۶ بانو خون خود را نذر درمان بیماران در استان کردند.

کیان دهراب پور افزود: فرداهم همزمان با عاشورای حسینی این هشت مرکز اهدای خون در استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده خون گیری از عزاداران حسینی است.

مسئول دفتر جذب و اهدا کنندگان خون استان اصفهان با بیان اینکه امسال و تا روز ۸ محرم بیش از ۳۶۰۰ نفر خون خود را اهدا کرده‌اند، گفت: این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ نفر رشد داشته است.

مسائلی افزود: پیش بینی می‌شود تا فردا ظهر عاشورای حسینی این عدد به بیش از ۳ هزار نفر برسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ برابری خواهد داشت.

مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان در ادامه افزود: توصیه می‌شود که افراد برای نذر خون حتما در طول سال مراجعه کنند تا کمبود خون برای تحویل به بیمارستان‌ها و تزریق به بیماران با کمبود مواجه نباشد.

مسائلی گفت: خون گیری از اهدا کنندگان در سراسر استان انجام می‌شود و امسال مرکز اهدای خون در شهر قهدریجان هم انجام می‌گیرد و عزاداران در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ می‌توانند به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.