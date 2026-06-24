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همزمان با تاسوعا، ۸۶۳ عزادار حسینی با شرکت در پویش اهدای خون مهرحسینی، نذرخون، خون خود را برای کمک به درمان بیماران نذر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: بیش از هزار عزادار تاسوعای حسینی به مراکز انتقال خون در مراکز اهدای خون خواجوی اصفهان، کاشان، قهدریجان، خوانسار و گلپایگان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۶۳ نفر شامل ۸۲۷ مرد و ۳۶ بانو خون خود را نذر درمان بیماران در استان کردند.
کیان دهراب پور افزود: فرداهم همزمان با عاشورای حسینی این هشت مرکز اهدای خون در استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده خون گیری از عزاداران حسینی است.
مسئول دفتر جذب و اهدا کنندگان خون استان اصفهان با بیان اینکه امسال و تا روز ۸ محرم بیش از ۳۶۰۰ نفر خون خود را اهدا کردهاند، گفت: این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ نفر رشد داشته است.
مسائلی افزود: پیش بینی میشود تا فردا ظهر عاشورای حسینی این عدد به بیش از ۳ هزار نفر برسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ برابری خواهد داشت.
مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان در ادامه افزود: توصیه میشود که افراد برای نذر خون حتما در طول سال مراجعه کنند تا کمبود خون برای تحویل به بیمارستانها و تزریق به بیماران با کمبود مواجه نباشد.
مسائلی گفت: خون گیری از اهدا کنندگان در سراسر استان انجام میشود و امسال مرکز اهدای خون در شهر قهدریجان هم انجام میگیرد و عزاداران در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ میتوانند به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.