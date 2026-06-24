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همزمان با فرارسیدن تاسوعای حسینی، آیین عزاداری تاسوعای حسینی امروز با حضور گسترده مردم در استان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عزاداران حسین بن علی (ع)، یکپارچه و یکدل در شهرستان های استان همدان با برافراشتن پرچمهای عزا به یاد واقعه کربلا و مصیبتهای آن در نهمین روز محرم، اشک ماتم ریختند.
گوشه گوشه این دیار دلباخته اهل البیت، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان، با برگزاری مراسم و دستههای عزاداری به سید و سالار شهیدان ادای احترام کردند.
مردمی که ایستادگی، آزادگی و غیرت را از سومین امام شیعیان آموختند، بار دیگر ارادت خود را به ارزشهای والای نهضت حسینی به نمایش گذاشتند.
عزاداران حسینی با قلبی آکنده از اندوه و چشمانی اشکبار، با حضور در مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا و روحیه ایثار و مقاومت را به منصه ظهور رساندند.