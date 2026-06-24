به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عزاداران حسین بن علی (ع)، یکپارچه و یکدل در شهرستان های استان همدان با برافراشتن پرچم‌های عزا به یاد واقعه کربلا و مصیبت‌های آن در نهمین روز محرم، اشک ماتم ریختند.

گوشه گوشه این دیار دلباخته اهل البیت، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان، با برگزاری مراسم و دسته‌های عزاداری به سید و سالار شهیدان ادای احترام کردند.

مردمی که ایستادگی، آزادگی و غیرت را از سومین امام شیعیان آموختند، بار دیگر ارادت خود را به ارزش‌های والای نهضت حسینی به نمایش گذاشتند.

عزاداران حسینی با قلبی آکنده از اندوه و چشمانی اشک‌بار، با حضور در مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا و روحیه ایثار و مقاومت را به منصه ظهور رساندند.