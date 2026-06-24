به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عاشقان حسینی در هشتمین روز از ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان در آیین سنتی تعزیه سیار بازار در سوگ شهدای دشت نینوا عزاداری کردند.

حسین پزشکیان مسئول اجرایی تعذیه سیار اراک گفت: این آیین قدمت ۲۰۰ ساله دارد که پس از چندین سال وقفه دوباره از سال ۱۳۹۰ احیاء شد و همزمان با هشتمین روز از محرم که متعلق به حضرت علی اکبر (ع) است در بازار تاریخی اراک با حضور هیأت‌های مذهبی، مردم و کسبه بازار برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه آیین کهن تعزیه سیار ثبت در یونسکو شده افزود: در این آیین بیش از ۱۰۰ تعذیه خوان در مسیر یک کیلومتری بازار تاریخی اراک، در سوگ سرور و سالار شهیدان عزاداری می‌کنند.