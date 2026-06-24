آیینی با قدمت ۲۰۰ سال؛
اجرای آیین سنتی تعزیه سیار در بازار تاریخی اراک
عاشقان حسینی در هشتمین روز از ماه محرم، آیین سنتی تعزیه سیار را در بازار تاریخی اراک برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عاشقان حسینی در هشتمین روز از ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان در آیین سنتی تعزیه سیار بازار در سوگ شهدای دشت نینوا عزاداری کردند.
حسین پزشکیان مسئول اجرایی تعذیه سیار اراک گفت: این آیین قدمت ۲۰۰ ساله دارد که پس از چندین سال وقفه دوباره از سال ۱۳۹۰ احیاء شد و همزمان با هشتمین روز از محرم که متعلق به حضرت علی اکبر (ع) است در بازار تاریخی اراک با حضور هیأتهای مذهبی، مردم و کسبه بازار برگزار میشود.
او با بیان اینکه آیین کهن تعزیه سیار ثبت در یونسکو شده افزود: در این آیین بیش از ۱۰۰ تعذیه خوان در مسیر یک کیلومتری بازار تاریخی اراک، در سوگ سرور و سالار شهیدان عزاداری میکنند.