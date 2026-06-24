پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به خرید ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی گفت: مراکز خرید گندم استان در روهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تا کنو ن ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان گندمکار لرستانی خریداری شده است.
نامدار صیادی در حاشیه بازدید از مرکز خرید گندم در منطقه کمالوند خرمآباد، افزود: این حجم از خرید محصول در شهرستانهای جنوبی استان از جمله پلدختر، رومشکان، کوهدشت، چگنی و بخشهایی از جنوب خرمآباد انجام شده است.
وی وضعیت کیفی گندمهای امسال را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: میانگین سنزدگی گندمهای تحویلی تنها حدود یک درصد است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر خدماترسانی بیوقفه به کشاورزان تصریح کرد: بهمنظور رفاه حال گندمکاران و تسریع در روند تحویل محصول، همه مراکز خرید گندم استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال بوده و همهروزه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۴ شب پذیرای محصول کشاورزان عزیز هستند.