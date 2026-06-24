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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن گفت: همزمان با فصل گلدهی سوسن چلچراغ و بررسی‌های میدانی انجام‌شده در ارتفاعات کهنه ماسوله، امسال حدود ۱۵۰ بوته گلدار از این گونه کمیاب و حفاظت شده در این رویشگاه شکوفا شد که یکی از جلوه‌های کم‌نظیر طبیعت گیلان محسوب می‌شود.

ابوذر غریب زاده با اشاره به اهمیت حفاظت از این گونه کمیاب، افزود: سوسن چلچراغ از نادرترین گونه‌های گیاهی جهان محسوب می‌شود که هر سال اواخر خرداد تا اوایل تیر گل می‌دهد و مشاهده تعداد قابل توجهی از بوته‌های گلدار در سال جاری، شرایط مناسب زیستگاهی و اهمیت تداوم و تقویت اقدامات حفاظتی در این عرصه طبیعی را نشان می‌دهد.

وی از طبیعت‌گردان و بازدیدکنندگان از رویشگاه این گونه کمیاب خواست با خودداری از چیدن گل‌ها و یا ورود به محدوده‌های حفاظت‌شده و همچنین رعایت اصول طبیعت‌گردی، در حفظ این میراث طبیعی مشارکت فعال داشته باشند.