پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن از شکوفایی بیش از ۱۵۰ بوته از گل نادر سوسن چلچراغ در ارتفاعات کهنه ماسوله این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن گفت: همزمان با فصل گلدهی سوسن چلچراغ و بررسیهای میدانی انجامشده در ارتفاعات کهنه ماسوله، امسال حدود ۱۵۰ بوته گلدار از این گونه کمیاب و حفاظت شده در این رویشگاه شکوفا شد که یکی از جلوههای کمنظیر طبیعت گیلان محسوب میشود.
ابوذر غریب زاده با اشاره به اهمیت حفاظت از این گونه کمیاب، افزود: سوسن چلچراغ از نادرترین گونههای گیاهی جهان محسوب میشود که هر سال اواخر خرداد تا اوایل تیر گل میدهد و مشاهده تعداد قابل توجهی از بوتههای گلدار در سال جاری، شرایط مناسب زیستگاهی و اهمیت تداوم و تقویت اقدامات حفاظتی در این عرصه طبیعی را نشان میدهد.
وی از طبیعتگردان و بازدیدکنندگان از رویشگاه این گونه کمیاب خواست با خودداری از چیدن گلها و یا ورود به محدودههای حفاظتشده و همچنین رعایت اصول طبیعتگردی، در حفظ این میراث طبیعی مشارکت فعال داشته باشند.