امام حسین (ع) تنها یک پیشوای الهی نبود، بلکه تجسمِ «فداکاری مطلق» بود. و قیام او، یک تاریخ نیست؛ یک فریاد است ، فریادی که هرگز خاموش نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تمایز بنیادین امام حسین (ع) با دیگر اولیای الهی، در شدت فداکاری و عمومیت پیام ایشان نهفته است. در حالی که انبیاء الهی مسیر هدایت را با آموزه‌های خود نشان دادند، امام حسین (ع) با یک اقدام تکان‌دهنده، تمام هستی خود را در یک لحظه فدای حقیقت کرد تا وجدان خفته بشریت را بیدار نماید. از این رو، قیام ایشان نه یک اتفاق تاریخی، بلکه فریاد ابدی حق‌طلبان جهان در برابر ظلم و ستم است؛ فریادی که هر کجا صدای آن برخیزد، وجدان‌های آزاده دنیا را به تکاپو می‌اندازد.

یکی از وجوه درخشان انقلاب کربلا، ایجاد یک «برابری الهی» در سایه شهادت بود. امام حسین (ع) در مسیر این قیام، تمامی اقشار جامعه از پیر و جوان گرفته تا زنان، کودکان و بردگان را در یک سطح قرار داد و نشان داد که در پیشگاه حقیقت، تنها معیار، ایمان و ایستادگی است.

در نهایت باید دانست که مسیر امام حسین (ع) تنها به مبارزه تقلیل نمی‌یابد. عشق به اباعبدالله الحسین (ع) فراتر از یک احساس قلبی، یک انتخاب آگاهانه، یک مسیر زیست و یک مکتب جامع است. ایشان با خون خود حقیقت را بازنویسی کرد و با مظلومیت خویش، تاریخ را از خواب غفلتی بیدار ساخت.

گزارش از عباس نواییان :