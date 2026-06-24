دمای ۱۳ شهر استان اصفهان، امروز از ۴۰ درجه فراتر رفت، بادرود از توابع نطنز با دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز کلانشهر اصفهان و شهر‌های کاشان، آران و بیدگل، فلاورجان، لنجان، خمینی‌شهر، چوپانان، خور وبیابانک، بادرود، زواره، مهاباد، لنجان و کبوترآباد دمای بالای ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه می‌کنند.

حجت‌الله علی عسکریان افزود: بادرود از توابع نطنز با دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان اصفهان است.

وی ادامه داد: دمای کمینه استان در دو روز پیش رو کمی کاهش خواهد داشت.

علی‌عسکریان گفت: آسمان استان تا اواسط هفته پیش‌رو، صاف تا قسمتی ابری و شرایط جوی، پایدار پیش‌بینی می‌شود و در این مدت در ساعات بعد از ظهر احتمال وزش باد به نسبت شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز، با میانگین شاخص ۶۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.