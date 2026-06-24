فردا دهم محرم؛
برگزاری اجتماع بزرگ هیاتهای مذهبی در یاسوج
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری اجتماع بزرگ هیاتهای مذهبی و مردم ولایتمدار و انقلابی شهر یاسوج در روز عاشورای حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام سید رضا افتخاری گفت: مردم در اجتماع هیات های مذهبی عزاداران حسینی با شعار ماندگار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» در سوگ سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش عزاداری می کنند.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان افزود: این مراسم فردا و همزمان با عاشورای حسینی از ساعت ۱۰:۳۰ در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج برگزار میشود.
وی از عموم مردم، هیاتهای مذهبی، جوانان و خانوادهها دعوت کرد با حضور گسترده خود در این اجتماع معنوی، وحدت، ولایتمداری و دلدادگی خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان دهند.