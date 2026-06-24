مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری اجتماع بزرگ هیات‌های مذهبی و مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهر یاسوج در روز عاشورای حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید رضا افتخاری گفت: مردم در اجتماع هیات های مذهبی عزاداران حسینی با شعار ماندگار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» در سوگ سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش عزاداری می کنند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان افزود: این مراسم فردا و همزمان با عاشورای حسینی از ساعت ۱۰:۳۰ در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج برگزار می‌شود.