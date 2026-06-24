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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام از افزایش چشمگیر تردد زائران از مرز شهید سلیمانی خبر داد و گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار نفر از این پایانه مرزی عازم عتبات عالیات شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر دشتیپور با اشاره به روند افزایشی تردد زائران در روزهای منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: زیرساختهای پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران برای خدماترسانی مطلوب به زائران عتبات عالیات در آمادگی کامل قرار دارد.
وی افزود: آمارها نشاندهنده رشد تقاضای سفر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
دشتیپور با بیان اینکه هماهنگیهای لازم برای حملونقل زائران انجام شده است، تصریح کرد: روزانه بهطور میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه اتوبوس، کار جابهجایی مسافران را از سراسر کشور به مقصد مرز مهران و بالعکس بر عهده دارند.