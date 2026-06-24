نذر اهدای خون در روز تاسوعای حسینی | همدان

شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
صفحه نخست
صفحه نخست
سیاسی
سیاسی
رهبری
انتخابات
عمومی
دولت
مجلس
شورای نگهبان
سیاست خارجی
امنیتی و دفاعی
احزاب و تشکلها
رسانه های بیگانه
مناسبت ها
اقتصادی
اقتصادی
معدن و صنایع معدنی
صنعت
کشاورزی، روستا و عشایر
بازاروتجارت
بانک، بیمه و بورس
مسکن
آب و انرژی
گمرک، حمل و نقل
اقتصاد کلان
اجتماعی
اجتماعی
جامعه و شهری
محیط زیست
حقوقی و قضایی
تعاون و اشتغال
انتظامی و حوادث
علمی و فرهنگی
علمی و فرهنگی
آموزش و پرورش
کودک و نوجوان
فضای مجازی
کتاب و مطبوعات
زبان فارسی
آموزش عالی، دانشگاه
بهداشت و سلامت
زنان و خانواده
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
راديو تلويزيون
فرهنگ و هنر
علم و فناوری
فرهنگ عمومی
معارف
حج و زیارت
حماسه و ایثار
استان ها
استان ها
آبادان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
البرز
اصفهان
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
مهاباد
همدان
هرمزگان
یزد
بین الملل
بین الملل
ورزشی
ورزشی
فوتبال و فوتسال
توپ و تور
کشتی و وزنه برداری
رزمی
پایه و آبی
جانبازان و معلولان
بانوان
ساير حوزه ها
عکس
عکس
خبری
مستند
استانها
بین الملل
ورزشی
فیلم
فیلم
سیاسی
ورزشی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
اقتصادی
قلم دوربین
عمومی
پادکست
خبریکاتور
بدون تعارف
شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار
گزارش مردمی
پیگیری ها
رویداد
رویداد
کل اخبار
عمومی
رهبری
انتخابات
عمومی
دولت
مجلس
شورای نگهبان
سیاست خارجی
امنیتی و دفاعی
احزاب و تشکلها
رسانه های بیگانه
مناسبت ها
معدن و صنایع معدنی
صنعت
کشاورزی، روستا و عشایر
بازاروتجارت
بانک، بیمه و بورس
مسکن
آب و انرژی
گمرک، حمل و نقل
اقتصاد کلان
جامعه و شهری
محیط زیست
حقوقی و قضایی
تعاون و اشتغال
انتظامی و حوادث
آموزش و پرورش
کودک و نوجوان
فضای مجازی
کتاب و مطبوعات
زبان فارسی
آموزش عالی، دانشگاه
بهداشت و سلامت
زنان و خانواده
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
راديو تلويزيون
فرهنگ و هنر
علم و فناوری
فرهنگ عمومی
معارف
حج و زیارت
حماسه و ایثار
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
تحلیلی
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا
اروپا
آفریقا
آمریکا
روابط خارجی
مقاومت
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
فوتبال و فوتسال
توپ و تور
کشتی و وزنه برداری
رزمی
پایه و آبی
جانبازان و معلولان
بانوان
ساير حوزه ها
خبری
مستند
استانها
بین الملل
ورزشی
سیاسی
ورزشی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
اقتصادی
قلم دوربین
عمومی
پادکست
خبریکاتور
بدون تعارف
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
گزارش مردمی
پیگیری ها
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه خبر
شبکه قرآن
شبکه جام جم
آخرین اخبار
عید غدیر خم در نجف اشرف؛ تجدید بیعت میلیونها زائر با ولایت
موزه تارو پود یزد
آبشارهای شوشتر؛ شاهکار تاریخی مهندسی آب در ایران
گلهای شقایق همدان؛ فرش سرخ شقایقها و بنفش اسطوخودوس
امروز:
-
نسخه اصلی
عکس
»
خبری
دریافت تصاویر
نذر اهدای خون در روز تاسوعای حسینی | همدان
مردم مومن همدان از پویش نذر خون استقبال کردند و این کار خداپسندانه را در روز تاسوعای حسینی به یاد فداکاریها و رشادتهای واقعه کربلا انجام دادند
عکاس :
ماجده شیردل
تاریخ :
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ - ۱۵:۳۸
کپی لینک
خبرهای مرتبط
نذر خون در عاشورای حسینی
پویش نذر خون
نذر اهدای خون در شبهای قدر - تهران
برچسب ها:
نذر خون
،
تاسوعا
،
محرم
،
همدان
نظر شما
نام
* شماره تلفن همراه
* نظر
تعداد کارکتر های مجاز
( 700 )
* کد کپچا:
خبر فوری
عید غدیر خم در نجف اشرف؛ تجدید بیعت میلیونها زائر با ولایت
موزه تارو پود یزد
آبشارهای شوشتر؛ شاهکار تاریخی مهندسی آب در ایران
گلهای شقایق همدان؛ فرش سرخ شقایقها و بنفش اسطوخودوس