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نذر اهدای خون در روز تاسوعای حسینی | همدان

مردم مومن همدان از پویش نذر خون استقبال کردند و این کار خداپسندانه را در روز تاسوعای حسینی به یاد فداکاری‌ها و رشادت‌های واقعه کربلا انجام دادند
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ - ۱۵:۳۸
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برچسب ها: نذر خون ، تاسوعا ، محرم ، همدان
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