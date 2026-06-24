

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حمید ظهرابی گفت :در صورت فراهم شدن شرایط زیست‌محیطی مناسب، دریاچه سد شهید رجایی ساری و حوضه‌های آبریز بالادست آن می‌تواند به نخستین ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خاویاری بومی دریای خزر در کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته ملی تخصصی آبزیان آب‌های داخلی افزود: در این نشست با حضور نمایندگان سازمان شیلات ایران، وزارت نیرو، دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از استادان و کارشناسان، امکان احیای زیستگاه‌های تاریخی ماهیان خاویاری و فراهم‌سازی شرایط لازم برای بازگشت این گونه‌های ارزشمند به طبیعت بررسی شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ماهیان خاویاری به عنوان «فسیل‌های زنده» از ارزش زیست بوم و ژنتیکی بسیار بالایی برخوردارند و با توجه به قرار گرفتن این گونه‌ها در فهرست گونه‌های به‌شدت در معرض خطر انقراض، انجام اقدامات فوری برای حفاظت، بهبود شرایط زیستی و بازگشایی مسیر‌های مهاجرتی آنها ضروری است.

ظهرابی یکی از مهم‌ترین محور‌های این نشست را ایجاد ذخیره‌گاه ژنتیکی برای شکل‌گیری جمعیت پشتیبان ماهیان خاویاری عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، حفاظت از ذخایر ژنتیکی ارزشمند این گونه‌ها و افزایش تاب‌آوری آنها در برابر تهدید‌های زیست‌محیطی است.

ظهرابی همچنین به نتایج مطالعات لیمنولوژیک و ارزیابی جمعیت آبزیان در دریاچه سد شهید رجایی اشاره کرد و افزود: نتایج این مطالعات به عنوان پشتوانه علمی تصمیم‌گیری برای اجرای طرح‌های احیایی و حفاظتی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: احیای زیستگاه‌های تاریخی ماهیان خاویاری در رودخانه تجن و ایجاد ذخیره‌گاه ژنتیکی، می‌تواند گام مهمی در مسیر حفاظت، بازسازی جمعیت و جلوگیری از انقراض گونه‌های ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر باشد.