پخش زنده
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برنامههای «میراث»، «مصحف سرخ»، «نغمهها و سرودها»، «عقل سرخ» و «اینجا کربلاست»، از شبکههای رادیویی و تلویزیونی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «میراث»، با هدف واکاوی ابعاد شخصیتی شهدا و کنشگران اجتماعی، هر روز ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش میشود.
این مجموعه ۱۰ قسمتی با پیوند زدن آموزههای اصیل دینی همچون غدیر و عاشورا به سبک زندگی شهدا، روایتی عمیق و متفاوت از مسیر منتهی به شهادت را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
در «میراث» به این پرسش پرداخته می شود که چگونه درسهای برگرفته از واقعه غدیر و عاشورا، در شخصیت شهدا نهادینه شده و مسیر زندگی آنان را به شهادت ختم کرده است. محور اصلی برنامه این است که شهدا «شهید زندگی کردند» تا به مقام شهادت رسیدند.
«مصحف سرخ»، عنوان ویژهبرنامه رادیو قرآن در ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی است که بهصورت زنده و در نوبتهای مختلف زمانی پخش می شود.
گفتوگو با کارشناسان، استادان و پیشکسوتان قرآنی و همچنین قاریان قرآن کریم، مادحین اهل بیت (ع) و شعرای آیینی، پخش تلاوتهای فاخر و ماندگار (مرتبط با ایام) از قاریان برجسته جهان اسلام، پخش مداحی و مرثیه، ارتباط با گزارشگران مستقر در شهرهای مختلف کشور و ارائه گزارش از حالوهوای کشور در تاسوعا و عاشورا و از بخشهای این برنامه است.
«مصحف سرخ»، در شبهای تاسوعا و عاشورای حسینی و شام غریبان از ساعت ۲۰:۰۰ و در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۰۸:۰۰ و همچنین عصر عاشورا از ساعت ۱۵:۰۰، بهصورت زنده پخش میشود.
برنامه «نغمهها و سرودها» جمعه ۵ تیر ساعت ۱۶:۰۰، با تمرکز بر یکی از ماندگارترین مراثی ادبیات فارسی، یعنی ترکیببند مشهور «باز این چه شورش است که در خلق عالم است» اثر محتشم کاشانی، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در نخستین قسمت این برنامه به چرایی سروده شدن مرثیه ماندگار محتشم کاشانی، راز ماندگاری و بازخوانیهای معاصر آن و نقش جامعه در بازآفرینی سرودها و اشعار آیینی میپردازد. در این برنامه، چرایی سروده شدن این مرثیه عاشورایی و زمینههای تاریخی و ادبی شکلگیری آن بررسی میشود. همچنین بخشهایی از بازخوانی این شعر توسط گروه سرود آباده پخش خواهد شد.
در ادامه، نگاهی به بازخوانی این شعر توسط مداحان و ذاکران اهل بیت علیهمالسلام خواهد شد و کارشناسان درباره راز ماندگاری این اثر در حافظه جمعی ایرانیان سخن خواهند گفت؛ شعری که قرنهاست در آیینهای سوگواری محرم طنینانداز است.
از دیگر محورهای این برنامه، بررسی کنش اجتماعی و نقش خیابان در بازخوانی و بازآفرینی اشعار و سرودهای قدیمی است، جایی که موسیقی و شعر آیینی در هیئتها، دستههای عزاداری و فضاهای عمومی و حضور مردم در دفاع از کشور دوباره جان میگیرند و به نسلهای تازه منتقل میشوند.
برنامه «نغمهها و سرودها»، به تهیهکنندگی یلدا احتشامی، کارشناسی و اجرای رادمان رسولیمهربانی و با نویسندگی و پژوهش مطهره آخوندی تهیه شده است. در این برنامه رضا جلالی نیز به عنوان کارشناس حضور دارد.
رادیو فرهنگ با هدف تبیین ابعاد قیام عاشورا و آموزههای مکتب امام حسین (ع)، مجموعه سخنرانیهای مذهبی را در قالب برنامه «عقل سرخ» پخش می کند.
برنامه «عقل سرخ»، با رویکردی تبیینی، میکوشد تا پیامهای انسانساز و اخلاقی واقعه کربلا را در قالب سخنرانیهای مذهبی برای شنوندگان بازخوانی کند.
این مجموعه با تکیه بر معارف اهلبیت (ع)، ضمن حفظ فضای حزن و اندوه این ایام، به تقویت بنیانهای فکری و اعتقادی مخاطبان در خصوص فلسفه قیام حسینی میپردازد.
«عقل سرخ»، هر روز ساعت ۱۱:۰۰، پخش می شود.
«اینجا کربلاست» ویژهبرنامهای است که در ایام سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین (ع)، با هدف تبیین معارف عاشورایی و بازخوانی وقایع تاریخی کربلا، از رادیو ایران پخش می شود.
این ویژهبرنامه همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ تیر ساعت ۰۹:۳۰، با اجرای فاطمه میناخوانی و تهیهکنندگی فاطمه اقتداری، پخش می شود.