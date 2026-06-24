به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با افزایش دمای هوا و رشد استفاده از وسایل سرمایشی، رعایت نکات ساده‌ای مانند سرویس به‌موقع کولرها، تنظیم صحیح دما و استفاده بهینه از تجهیزات سرمایشی می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی اقتصادی و حفظ منابع برای نسل‌های آینده داشته باشد.

برخی از شهروندان با اشاره به استفاده از کولر آبی در دور کند و تنها در ساعات مورد نیاز، گفتند مصرف بهینه علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، به مدیریت مصرف انرژی در سطح جامعه نیز کمک می‌کند.

تعدادی دیگر نیز سرویس سالیانه کولر‌ها را از عوامل مهم در کاهش مصرف برق برشمردند و تأکید کردند تعویض پوشال، بررسی عملکرد پمپ و انجام سرویس‌های دوره‌ای می‌تواند بازدهی وسایل سرمایشی را افزایش دهد.

شهروندان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ منابع انرژی برای آیندگان، خواستار مشارکت همگانی در رعایت الگوی مصرف شدند.