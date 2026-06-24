مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار است، اما وصول به موقع مطالبات مالیاتی و صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال نیز یک تکلیف قانونی غیرقابل چشم پوشی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید محمود موسوی صانع در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ضمن اعلام آمادگی کامل این اداره‌کل برای حمایت از صنایع و تولیدکنندگان استان اظهار داشت: اداره‌کل امور مالیاتی در کنار رویکرد حمایتی خود، به طور قانونی مکلف به تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده و مطالبه حقوق حقه دولت است.

وی با اشاره به اهمیت تحقق درآمد‌های مالیاتی در تامین هزینه‌های کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سامانه‌های مالیاتی به‌صورت نقدی ثبت و از مصرف‌کننده نهایی دریافت شده، حق قانونی دولت و بیت‌المال محسوب می‌شود و مودیان موظف‌اند این مبالغ را در مهلت مقرر قانونی پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین همچنین با ارایه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای مصوبات ستاد تسهیل و مساعدت‌های صورت‌گرفته با فعالان اقتصادی، بر لزوم ایفای به موقع تعهدات از سوی مودیان مالیاتی تاکید کرد.