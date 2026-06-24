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والی هرات بر نقش بیشتر خط آهن خواف ـ هرات در تجارت میان ایران و افغانستان تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، نوراحمد اسلام جار، والی هرات در دیدار با مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم توسعه ریلی ایران در افغانستان، بر ضرورت افزایش انتقالات تجاری از مسیر خطآهن خواف–هرات تأکید کرد.
وی این مسیر را یکی از شریانهای مهم ترانزیتی میان افغانستان و ایران دانست و اعلام کرد: ایستگاه رباط پریان به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
ایستگاه خط آهن رباط پریان (یا ایستگاه ده سرخ) یک ایستگاه ریلی کلیدی و زیربنایی در ولایت هرات افغانستان است که در مسیر خط آهن راهبردی هرات–خواف قرار دارد.
این ایستگاه مربوط به قطعه چهارم خط آهن خواف–هرات است.