با ثبت بیش از ۷۴ هزار اثر، مهلت ارسال آثار به مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» به مدت ۱۵ روز تمدید شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست هماهنگی داوری مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان برگزار شد.

در این نشست، نحوه داوری آثار در سطوح استانی و ملی، فرآیند ارزیابی و زمان‌بندی مراحل داوری مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی میان دستگاه‌های همکار برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد فرهنگی و آموزشی تأکید شد.

بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، تاکنون بیش از ۷۴ هزار اثر در سامانه مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» ثبت شده است که نشان‌دهنده استقبال گسترده دانش‌آموزان محیط‌یار از این رویداد فرهنگی و محیط‌زیستی است.

شورای سیاست‌گذاری مسابقه نیز با توجه به استقبال چشمگیر دانش‌آموزان، مهلت ارسال آثار را ۱۵ روز دیگر تمدید کرد تا فرصت بیشتری برای مشارکت علاقه‌مندان در این مسابقه فراهم شود.

مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» با هدف ارتقای آگاهی‌های محیط‌زیستی، ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی حوزه محیط زیست برگزار می‌شود.