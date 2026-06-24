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نخست وزیر لبنان با اشاره به مذاکرات جاری با رژیم اسرائیل در واشنگتن گفت: هیچکس نمیتواند نتیجه هیچ مذاکراتی را از قبل بداند، اما آنچه به خوبی میدانیم این است که اسرائیل باید به طور کامل از لبنان خارج شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از منابع لبنانی، نواف سلام اظهار داشت: در مذاکرات با اسرائیل تحت نظارت واشنگتن حاضر شدیم زیرا مذاکرات راه کم هزینهتری برای لبنان است.
وی همچنین بر لزوم آزادی اسیران لبنانی تاکید کرد.
دور پنجم مذاکرات لبنان و اسرائیل شامل مسائل سیاسی و نظامی روز گذشته (سهشنبه) در واشنگتن و تحت نظارت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا آغاز شد.
این مذاکرات در حالی آغاز شد که رژیم صهیونیستی با وجود اعلام آتشبس در لبنان به نقض تعهدات و تجاوزات خود علیه مناطقی از این کشور ادامه میدهد.
در همین ارتباط شب گذشته شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل جنبش حزبالله لبنان با تأکید بر ضرورت عقبنشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغال شده در لبنان، گفت: رژیم صهیونیستی راهی جز عقبنشینی از لبنان ندارد و این عقبنشینی باید در چارچوب یک جدول زمانی انجام شود.
وی افزود: اسرائیل راهی جز خروج از خاک لبنان ندارد و بایستی تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل متوقف شود.