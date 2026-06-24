به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ سرمدی با اشاره به افزایش تردد در جاده‌های برون شهری، فرعی و روستایی استان به علت ایام محرم، پیش بینی کرد در چند روز آینده هم روزانه یکصد هزار تردد در جاده‌های استان ثبت شود.

وی همچنین جاده تهران به همدان در آزادراه کربلا و جاده همدان به کرمانشاه و سنندج را از پرتردد‌ترین جاده‌های استان برشمرد و افزود: غیر از جورقان و همدان تا ایست بازرسی شهید زارعی گره و مشکل ترافیکی نداریم.

رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به روند کاهشی شمار تصادفات منجر به فوت در ۳ سال گذشته گفت: ۳ ماهه اول امسال ۷۲ نفر در تصافات جاده‌ای استان جان باخته‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ نفر و ۲ درصد کمتر شده است.

سرهنگ سرمدی از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات جرحی و ۵ درصدی مجموع تصادفات در جاده‌های استان، نسبت به ۳ ماهه اول پارسال هم خبر داد و افزود: علت ۷۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی استان، واژگونی و خروج از جاده و بالاتر از میانگین کشوری است.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: حتی در سفر‌های درون استانی با برنامه سفر کنند، در رانندگی صبر، حوصله، تمرکز و توجه به جلو داشته باشند و سرعت مطمئنه و قانون ۱۵ دقیقه استراحت به ازای هر ۲ ساعت رانندگی را رعایت کنند.