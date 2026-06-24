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سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون در ایام عاشورا، با تأکید بر تبعیت از ولایت و امیدآفرینی، راهکارهای مقابله با یأسآفرینی دشمن و حفظ انسجام ملی را در بیانیهای اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با موسم تجدید میثاق با آرمانهای نهضت عاشورا، سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور با صدور بیانیهای ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه حسینی، بر ضرورت صیانت از نقشه راه راهبردیِ ترسیمشده در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.
این سازمان با حمایت صریح از مواضع تبیینی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران، محورهای پنجگانهای شامل حفظ انسجام ملی، استمرار گفتمان مقاومت، اجرای فریضه «جهاد تبیین»، تبعیت از ولایت و امیدآفرینی را به عنوان راهکارهای قطعیِ خنثیسازی جنگ شناختی دشمن و عبور از پیچ تاریخی کنونی، مورد بازخوانی و تأکید قرار داد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»
فرارسیدن ایام حزن و اندوه تاسوعا و عاشورای حسینی، موسم تجدید عهد با نهضت جاودانه حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و مکتب عزت، بصیرت، مقاومت و ولایت را به محضر حضرت ولیّعصر ارواحنافداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، طلاب و روحانیون و عموم ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
امروز که امت اسلامی در امتداد مکتب عاشورا، در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است، پیام حکیمانه، امیدآفرین و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقشه راه عبور از شرایط پیچیده کنونی و خنثیسازی طراحیهای دشمنان اسلام و ایران را ترسیم کرد. در این میان، تبیین دقیق، عالمانه و انقلابی نماینده محترم ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابعاد مختلف این پیام، گامی ارزشمند برای ارتقای بصیرت عمومی و جلوگیری از تحریف و مصادره مفاهیم بنیادین آن به شمار میرود.
سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور ضمن حمایت قاطع از این مواضع روشنگرانه، بر این باور است که مهمترین محورهای راهبردی مستفاد از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که نماینده محترم ولیفقیه در سپاه آن را تشریح کرد، عبارت است از:
۱. حفظ انسجام ملی به عنوان مهمترین سرمایه راهبردی کشور
امروز وحدت ملت ایران حول محور اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، بزرگترین عامل ناکامی دشمنان و اساسیترین پشتوانه پیشرفت و اقتدار کشور است. هرگونه دوگانهسازی، اختلافافکنی و دامن زدن به شکافهای سیاسی و اجتماعی، حرکت در زمین طراحی دشمن محسوب میشود.
۲. استمرار گفتمان مقاومت و نفی هرگونه انفعال در برابر دشمن
مکتب امام حسین علیهالسلام و خط انقلاب اسلامی بر پایه عزت، استقلال و مقاومت در برابر زیادهخواهی مستکبران بنا شده است. هرگونه تعامل یا توافقی زمانی ارزشمند است که در چارچوب حفظ عزت ملی، اقتدار کشور و منافع ملت ایران تعریف شود.
۳. ضرورت جهاد تبیین در برابر جنگ شناختی دشمن
امروز میدان اصلی تقابل، میدان ادراکها، روایتها و محاسبات است. دشمن تلاش میکند با تحریف واقعیات، یأسآفرینی و ایجاد خطای محاسباتی در میان نخبگان و مردم، سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را تضعیف کند. از این رو جهاد تبیین، وظیفهای فوری، همگانی و راهبردی است.
۴. تبعیت از ولایت فقیه؛ رمز عبور از پیچهای تاریخی
تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که هرجا جامعه و نخبگان حول محور ولایت حرکت کردهاند، پیروزی و پیشرفت حاصل شده و هرجا فاصلهای از این محور پدید آمده، خسارت و عقبماندگی به دنبال داشته است. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر این حقیقت راهبردی را یادآور شد.
۵. ضرورت امیدآفرینی و تقویت روحیه مجاهدت
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود، افق روشن آینده و ظرفیتهای عظیم ملت ایران را مورد تأکید قرار دادند. مقابله با طرح یأسآفرینی دشمن و تقویت امید اجتماعی، از مهمترین وظایف نخبگان، رسانهها و مبلغان دینی است.
بر این اساس، سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور از همۀ طلاب، روحانیون، اساتید حوزههای علمیه، مبلغان دینی و فعالان فرهنگی دعوت میکند تا با تأسی به نهضت عاشورا و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، میدان جهاد تبیین را تقویت کرده و در تبیین صحیح پیام معظمله، مقابله با تحریفها، تقویت وحدت ملی و ارتقای بصیرت عمومی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
ما طلاب و روحانیون بسیجی سراسر کشور ضمن تجدید بیعت با مقام ولایت، اعلام میداریم که همچون علمداران نهضت حسینی، در مسیر دفاع از اسلام ناب محمدی، آرمانهای انقلاب اسلامی، خون مطهر شهدا و تحقق تمدن نوین اسلامی، استوار و ثابتقدم خواهیم ماند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور
سوم تیرماه ۱۴۰۵، مصادف با نهم محرم ۱۴۴۸