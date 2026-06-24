در ماه محرم‌ آیین‌های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهر گلسار با حضور گسترده مردم برگزار شد،مراسمی که امسال در کنار سوگواری سالار شهیدان، تحت تأثیر اندوه شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حال و هوایی متفاوت داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای البرز، با فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، شهر گلسار بار دیگر صحنه برگزاری آیین‌های باشکوه عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شد.

مردم مؤمن و ولایت‌مدار این شهر با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی، در سوگ حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش به عزاداری پرداختند. سیاه‌پوش شدن معابر، برپایی مجالس روضه و سخنرانی و حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از ارادت مردم گلسار به فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشت.

محرم امسال، اما رنگ و بویی متفاوت داشت. جای خالی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در میان عزاداران به‌روشنی احساس می‌شد و این ضایعه بزرگ، اندوهی مضاعف بر دل‌های عاشقان اهل‌بیت (ع) و پیروان مکتب مقاومت نشانده بود.

سخنرانان و مداحان در مراسم‌های عزاداری با گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، بر ادامه راه عزت، استقلال، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم تأکید کردند و آرمان‌های عاشورا را چراغ راه ملت‌های آزاده جهان دانستند.

عزاداران گلسار نیز با تلفیق اشک‌های حسینی و غم فراق رهبر خود، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت، بر تداوم مسیر حق‌طلبی، عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم و استکبار تأکید کردند.