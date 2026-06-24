اعلام مکان و زمان آیینهای تاسوعا و عاشورای حسینی در کهگیلویه و بویراحمد
امروز و فردا آیین عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در بیش از هزار نقطه از شهر و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: آیین عزاداری تاسوعای حسینی در بلوار جمهوری اسلامی شهر یاسوج از ساعت ۱۷:۳۰ امروز آغاز میشود و تا اذان مغرب ادامه دارد.
وی اضافه کرد: امشب نیز بعد از برنامه اجتماعات شبانه، دسته روی و پیاده روی از بلوار امام خمینی به سمت ۷ تیر و خیابان طالقانی به سوی خیابان جمهوری اسلامی ادامه دارد.
حجت الاسلام افتخاری ادامه داد: آیینهای عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در شهرها، بخشها و روستاهای استان برگزار می شود و مردم استان همچون سالهای گذشته با حضور پرشور خود حماسهای دیگر از ارادت به سید و سالار شهیدان را خلق می کنند.
حجتالاسلام افتخاری افزود: برنامههای روز عاشورا در شهر یاسوج و دستهروی هیات های مذهبی از ساعت ۹ از میدان هفت تیر به سمت بلوار جمهوری اسلامی است و مراسم متمرکز عزاداری و اقامه نماز ظهر عاشورا نیز در این محل برگزار می شود.
وی ادامه داد: مردم در اجتماع هیات های مذهبی عزاداران حسینی با شعار ماندگار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» در سوگ سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش عزاداری می کنند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان افزود: مکان و زمان برپایی عزای حسینی روز عاشورا در دیگر شهرهای استان نیز به این شرح است؛
دوگنبدان: اجتماع عاشورایی هیئات مذهبی ساعت ۹:۳۰ در گلزار مطهر شهدا،
لنده: حرکت هیات های مذهبی از ساعت ۸ صبح از مساجد و تکایا به سمت گلزار شهدا،
سیسخت: ساعت ۱۰ صبح به سمت گلزار شهدا
دهدشت: ساعت ۹ صبح در میدان امام حسین (ع)
چرام: ساعت ۱۰ صبح در مصلی حضرت ابوطالب (ع)
باشت: ساعت ۹ صبح در چهارراه کتاب
بهمئی: ساعت ۹ صبح از فلکه مرکزی به سمت مصلی امام رضا (ع)
مارگون: از ساعت ۸ صبح به سمت مرقد مطهر امامزادگان بیبی خاتونین (س)
افتخاری با بیان اینکه مراسم شام غریبان نیز در سراسر استان با حضور هیات های مذهبی و اقشار مختلف مردم برگزار می شود گفت: در شهر یاسوج این مراسم به صورت رسمی از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز میشود و در دیگر شهرستانها نیز هیات های مذهبی برنامههای ویژهای را تدارک دیدهاند.
وی افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت و ظلمستیزی ملت ایران برگرفته از مکتب عاشورا و قیام امام حسین (ع) است و این فرهنگ همچنان در جامعه اسلامی جاری و زنده است.
وی از مردم استان دعوت کرد با حضور گسترده در آیینهای عزاداری سیدالشهدا (ع) بار دیگر عشق و ارادت خود به مکتب عاشورا را به نمایش بگذارند.